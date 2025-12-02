أطلقت مدينة حيفا مساء الاثنين احتفالات شهر ديسمبر\كانون ثاني بعرض مبهر من الأضواء والفعاليات والتي يطلق عليها "عيد الأعياد"، حيث تمّت إضاءة الشمعدان اليهودي وشجرة عيد الميلاد والهلال معًا في ساحة جادة بن غوريون، في مشهد رمزي يجسد التعايش والتنوع الثقافي في المدينة.

وجرت مراسم الإضاءة بحضور رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، الذي أكد أن هذا الحدث يمثّل افتتاحًا لشهر كامل من الأنشطة التي تسلّط الضوء على هوية المدينة وروح الحياة المشتركة فيها.

وتحوّلت شوارع حيفا إلى لوحات نابضة بالألوان والزينة والمجسمات المضيئة، في أجواء احتفالية تدعو السكان والزوار للتجول بين الفعاليات المنتشرة في أرجاء المدينة.

وتشمل احتفالات هذا الشهر عروضًا فنية في الشوارع، وتجهيزات فنية تفاعلية، وموسيقى ورقصًا، إضافة إلى تجارب طهي متنوعة تمتد عبر الأحياء والمراكز الثقافية والمساحات العامة.

وقال ياهف إن احتفالات ديسمبر تعكس جوهر مدينة حيفا: "هذا الشهر يدور حول حسن الجوار والإبداع والتعددية الثقافية. إضاءة الشمعدان والشجرة والهلال معًا تعبّر عن التزامنا بالعيش المشترك بكرامة وشراكة واحترام متبادل."

وخلال الشهر، ستستضيف حيفا عشرات الفعاليات المناسبة لجميع الأعمار، من عروض مسرحية إلى ورش عمل ومعارض وأسواق شعبية، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والمكتبات والمسارح، لتوفير تجربة موسمية غنية للسكان والزوار على حد سواء.