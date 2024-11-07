"مخاوف لدى السلطة الفلسطينية من عودة ترامب|| مسؤول فلسطيني لـi24NEWS: مصر والسعودية تضغط على السلطة لإجراء إصلاحات

قال مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم (الخميس) في حديث مع i24NEWS إن "السلطة الفلسطينية متخوفة جدا من تبعات نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة على القضية الفلسطينية، ومن الضروري إعادة تقييم للوضع". ويتضمن إعادة التقييم للوضع إصلاحات شجعتها مصر والمملكة العربية السعودية.

المخاوف لدى القيادة الفلسطينية هو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "حبلا سياسيا طويلا جدا" - أيضا في الشأن الفلسطيني - على الرغم من أن خطة القرن، خطة السلام التي صاغتها إدارة ترامب ،لم تعد تعتبر قابلة للتنفيذ بعد الحرب في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن "حرب غزة شحذت حدة الانقسام إلى معسكرات في الشرق الأوسط – وفي داخل ذلك يوجد الفلسطينيون، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، في الجانب الغير صحيح من الخريطة، بعيدا عن الجانب المعتدل ومواليا إكثر مع رأي الجمهور الذين مع محور المقاومة - وبالتالي على السلطة الفلسطينية أن تغير سياستها".

وأضاف المسؤول أنه في اللقاء الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مع الرئيس المصري السيسي، حثه الأخير على البدء في سلسلة من الإصلاحات العميقة والهامة، التي من شأنها أن تسمح للسلطة الفلسطينية بالحفاظ على علاقات سليمة مع إدارة ترامب والوصول إلى حل سياسي.

وقال لـi24NEWS:"تضغط كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على السلطة الفلسطينية من أجل سلسلة من الإصلاحات - والآن أصبح لهذا الطلب تأثير جديد في ضوء نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة". وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عارضت مؤخراً قراراً مقترحاً من الجامعة العربية بشأن تمويل السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، وهو ما تم تأكيده في رام الله أيضاً.

ويؤكد المسؤول، وهو عضو بارز في منظمة التحرير الفلسطينية، أن أبو مازن أبدى قبل بضعة أشهر استعداده لبدء سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك وقف الدفعات والرواتب لمنفذي العمليات وعائلاتهم.

AP Photo/Amr Nabil

كما أنه قام بالفعل بسلسلة من الإصلاحات عندما أنشأ حكومة جديدة من التكنوقراط وعين محافظين وقادة جدد في الأجهزة الأمنية. لكن الفهم في المقاطعة هو أنه على الرغم من هذه الإصلاحات التي تثير معارضة في السلطة الفلسطينية، فمن غير المتوقع أن تتغير السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية - وبالتالي يخشى أبو مازن من استمرار العملية والإصلاحات الجديدة.

كما يتزايد الخوف من إدارة ترامب بسبب خيبة الأمل الفلسطينية من إدارة بايدن. "لقد خيبت إدارة بايدن آمال الفلسطينيين بشدة - لأنه على الرغم من الوعود التي قطعتها قبل دخول بايدن إلى البيت الأبيض، لم يتم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، ولم يتم فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ولم يتم رفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة وسلسلة من الوعود السياسية لم تتحقق".وأضاف المسؤول الفلسطيني - "نحن الآن بين الإدارة الديمقراطية المخيبة للآمال والإدارة الجمهورية الصارمة والمهددة، ولذلك يتعين على السلطة الفلسطينية أن تجري تقييما متجددا للوضع السياسي".

علاوة على ذلك - قالت مصادر فلسطينية أخرى في هذا الصدد، إن أبو مازن قاطع في الأشهر الأخيرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب المواقف الأمريكية من قضية غزة - وأن الخطة الفلسطينية لإعادة الحكم إلى قطاع غزة، والتي تم تقديمها للأميركيين، تم رفضه على حد علمنا.