تقرير: قلق في إسرائيل بشأن الاتفاق النووي الذي قد يوافق عليه ترامب

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توافق على اتفاق نووي لا يمنع إيران من الحصول على قنبلة، لكنه قد يقلل من قدرة إسرائيل على مهاجمة البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (الجمعة).

ويذكر التقرير أيضًا أن إسرائيل خططت لهجوم على إيران خلال العام الماضي، لكنها أجّلته بناءً على طلب الإدارة الأمريكية. وصرح مسؤول أمريكي للصحيفة: "لدينا اختلافات في الرأي مع إسرائيل حول كيفية التعامل مع القضية الإيرانية، لكن نهجنا قد يتغير إذا لم ترغب إيران في التوصل إلى اتفاق".

كما ذُكر سابقًا، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا إلى أن المحادثات بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود حاليًا، بسبب إصرار ترامب على إجبار إيران على التخلي عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ويشير التقرير أيضًا إلى أن إدارة ترامب تعتزم تسليم إيران "وثيقة شروط" من المتوقع أن تُنهي قدرتها على تخصيب اليورانيوم. في الوقت نفسه، تعمل الدولتان حاليًا على وضع إطار لوثيقة مبادئ تُفصّل الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه.

للتذكير، أفادت شبكة CNN أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، بإمكانية توقيع اتفاق نووي مع بداية الجولة القادمة من المحادثات، والتي يُرجح أن تُعقد في الشرق الأوسط. ووفقاً لتقارير عربية، زعمت مصادر إيرانية رسمية أن إيران قد تُوقف تخصيب اليورانيوم لمدة عام إذا أفرجت الولايات المتحدة عن الأموال الإيرانية المجمدة واعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، كجزء من "اتفاق سياسي" يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي شامل.

تتناقض هذه الحقيقة مع مزاعم سابقة بأنه بموجب هذا الاتفاق، ستُرسل طهران بعضاً من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تُحوّله إلى قضبان وقود نووي للاستخدام المدني. وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "تخصيب اليورانيوم مبدأ لن تتنازل عنه طهران".