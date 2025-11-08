المكسيك: "ليس لدى وزارتي الخارجية والأمن أي علم بشأن محاولة لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في مكسيكو"

بعد أن أكد مسؤول أمريكي، أمس الجمعة، على أن إيران خططت لاغتيال سفير إسرائيل لدى المكسيك، وأقرت بذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدرت وزارتا الخارجية والأمن في المكسيك بياناً مشتركاً ​​نفتا فيه علمهما بأي تقارير بشأن "محاولة إيرانية مزعومة"، لاغتيال سفيرة إسرائيل في مكسيكو سيتي، فيما ردت طهران قائلة إنها "اتهامات باطلة".

وجاء في البيان المشترك: "ليس لدى وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك أي علم بشأن محاولة مزعومة لاغتيال السفيرة الإسرائيلية إينات كرانز نيجر في المكسيك"، حسبما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس". وأكدت الخارجية المكسيكية استعدادها لـ"الحفاظ على تواصل مستمر مع جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بلادنا"، كما أكدت وزارة الأمن "تعاونها المحترم والمنسق، دائماً في إطار السيادة الوطنية، مع جميع الأجهزة الأمنية التي تطلب ذلك".

وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا إن مؤامرة اغتيال السفيرة الإسرائيلية "دبرت نهاية العام الماضي، وظلت نشطة حتى منتصف هذا العام، عندما تم إحباطها"، مؤكدين أن المؤامرة "تم احتواؤها، ولا تشكل تهديداً حالياً".

ووجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية الشكر لأجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك على "إحباط شبكة إرهابية تديرها إيران سعت إلى مهاجمة سفيرة إسرائيل في المكسيك".