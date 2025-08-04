"الشرع يتمسك بخيار التفاوض مع قسد رغم أنه ربما يستفز أنقرة بذلك، وكانت هناك علاقة بين هيئة تحرير الشام وقسد"

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على خلفية الاشتباكات بين قسد وقوات تابعة لدمشق ومقربة من تركيا، والمساعي لاتمام الاتفاق بين قسد والحكومة السورية، أكد الإعلامي السوري عبد الجليل السعيد أن "الرئس السوري أحمد الشرع يتمسك بخيار التفاوض مع قسد رغم استفزاز أنقرة من مثل هذا القرار" مشيرا الى "علاقة سابقة بين هيئة تحرير الشام وقسد" لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات السعيد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وأشار الى إن :"الشرع رغم المعارضين داخل الحكومة السورية الى الاتفاق لأسباب مختلفة ، لكن أعتقد أن الرئيس أحمد الشرع ربما يتمسك بخيار التفاوض مع قسد والتفاهم مع الأمريكان، حتى أن وسائل إعلامية تركية مقربة من أردوغان كتبت أن الشرع ربما يستفز أنقرة بمثل هذا القرار". وتابع "الرئيس الشرع منفتح وحتى أن لديه تفاهمات مع قسد قبيل تحرير سوريا حيث كانت علاقة اقتصادية وربما أمنية في بعض الاحيان بين هيئة تحرير الشام وقسد"

رابط الحلقة كاملة: