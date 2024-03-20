المبعوث الأمريكي هوكشتين يسلم لبنان وثيقة تتضمن بنودا لوقف إطلاق النار في شمال إسرائيل

سلم المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين رئيس المجلس ورقة عمل تتضمن عدداً من البنود التقنية، الأولوية فيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع آلية لتثبيته، على أن يُصار بعدها إلى البحث في نقاط النزاع بين لبنان وإسرائيل وإيجاد حلول لمشاكل النقاط الحدودية المتنازع عليها ونقطة B1 وبلدة الغجر، فيما يُرجأ البحث في مستقبل مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة، بحسب ما أوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وبحسب مطّلعين، تقترح "ورقة هوكشتين"، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار، آلية تتضمن بنوداً كثيرة من بينها "إزالة كل البنى التحتية الخاصة بالاستخدام العسكري، وتأكيد التزام لبنان عدم العودة إلى إطلاق النار باتجاه جنوب الحدود، وتأمين انتشار وتمركز للجيش اللبناني بطريقة تمنع اقتراب أي مسلحين من الحدود حتى مسافة طويلة"

وكان هوكشتين برّر زيارتَهُ الأخيرة لبيروت بـ"معلومات عن اتفاق وشيك على هدنة في غزة"، وبسعيه للوصول إلى اتفاق أولي مع لبنان بالتزامن مع ذلك. إلا أنه سمع من بري كلاماً واضحاً بأن لا جدوى من أي بحث قبل التثبت من وقف الحرب على قطاع غزة، وليس حصول هدنة فقط.

ونُقل عن هوكشتين قوله، في لقاءات في بيروت، إن "الفرنسيين ليسوا مكلّفين القيام بوساطة حول الحرب، ما عقّد الدور الفرنسي، سيما بعدما تقدّمت باريس بورقة اعتبرت جهات لبنانية معنية أنها ’ورقة إسرائيلية كُتبت بحبر فرنسي,".