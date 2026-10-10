الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بأن "الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم السبت، عن تعرض ناقلة نفط لانفجار واندلاع حريق فيها عقب اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها مضيق هرمز.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
Google Newsتابعوناتابعوا
مضيق هرمز، 16.06.2026
مضيق هرمز، 16.06.2026AP Photo

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بأن "الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم السبت، عن تعرض ناقلة نفط لانفجار واندلاع حريق فيها عقب اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم يحدد الحرس الثوري اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.

خبير أمريكي : أمريكا ستضطر لفتح مضيق هرمز بالقوة
خبير أمريكي : أمريكا ستضطر لفتح مضيق هرمز بالقوة

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات