الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بأن "الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم السبت، عن تعرض ناقلة نفط لانفجار واندلاع حريق فيها عقب اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها مضيق هرمز.
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بأن "الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم السبت، عن تعرض ناقلة نفط لانفجار واندلاع حريق فيها عقب اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم يحدد الحرس الثوري اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق