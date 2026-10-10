أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بأن "الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم السبت، عن تعرض ناقلة نفط لانفجار واندلاع حريق فيها عقب اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم يحدد الحرس الثوري اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.