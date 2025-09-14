قمة الدوحة : القرارات المتوقعة منها والغضب المصري

قد يعجبك أيضًا -

بعد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، تجري الاستعدادات في قطر لاستقبال القمة الإسلامية الطارئة التي سيحضرها عدد كبير من القادة العرب وقادة الدول الإسلامية، هذا وصرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لصحيفة الشرق الأوسط : "إن انعقاد القمة بحد ذاته رسالةٌ بأن قطر ليست وحدها، وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جانبها".

وقال أبو الغيط أن "الاعتداءات الإسرائيلية نتيجة صمت المجتمع الدولي تجاه جريمة الإبادة الجماعية في غزة لمدة عامين، وشعور القادة الإسرائيليين بأنهم قادرون على القيام بأي عمل والإفلات من العقاب. يجب وضع حدٍّ لهذا الوضع المؤسف، لأننا جميعًا سندفع ثمن انهيار القانون الدولي".

وعلى ضوء ذلك صرح مسؤول مصري لصحيفة "العربي الجديد" أن "الرئيس السيسي سيحضر القمة، وهي خطوة تُعبّر عن مدى اهتمام مصر بضرورة توحيد المواقف العربية والإسلامية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، والسعي إلى آليات مشتركة للتعامل معها".

وبحسب المسؤول المصري، تتطلع القاهرة أن تعلن هذه القمة عن قرارات "تتناسب مع حجم العدوان، وتعيد للعمل العربي المشترك هيبته التي تراجعت في السنوات الأخيرة". وأضاف بأن "القاهرة تعتبر هذه القمة فرصة لإعادة التوازن إلى الساحة العربية، والتأكيد على أن أمن قطر جزء من منظومة الأمن القومي العربي والإسلامي".

كما صرحت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة الشرق الأوسط إن القمة تهديف :"إلى تنسيق المواقف بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، وتأكيد التضامن مع قطر عقب الاعتداءات الأخيرة، ونقل رسالة تضامن عربي وإسلامي مع قطر، مع توجيه رسالة إلى العالم تؤكد رفض الإجراءات الإسرائيلية".

وتسعى الدوحة ألا تقتصر القمة على بيانات فارغة تُدين الهجوم الإسرائيلي، بل أن تُفضي أيضًا إلى إجراءات عملية. وتحدث رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، جابر الحرمي: "إذا لم تُسفر القمة عن خطوات عملية، فلن يكون لها أي معنى. ينبغي أن تُواصل القمة النهج العالمي، لا سيما بعد الإدانات الواسعة لأفعال إسرائيل من حلفائها في مجلس الأمن الدولي".

في حين ذكر تقرير في صحيفة "العربي الجديد" بأن الإجراءات المتوقعة خلال القمة المرتقبة يمكن أن تشمل :" إدانة واضحة للهجوم الإسرائيلي على قطر، باعتباره "سابقة خطيرة تمس سيادة الدول العربية والإسلامية" و"تحرك دبلوماسي - اتخاذ إجراءات منسقة في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية والدولية للضغط على إسرائيل وتحميلها مسؤولية التصعيد.

إضافة الى "اتخاذ إجراءات اقتصادية وإعلامية ضد إسرائيل، قد تصل إلى حد المقاطعة، لتكبيدها ثمن هجماتها" وبعث رسالة مؤحدة- سيؤكد القادة على الوحدة وضرورة تجاوز الخلافات العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات المشتركة".

يمكن أن تفضي القمة إلى مجموعة من الخطوات الرمزية والعملية، مثل إصدار إدانة جماعية واضحة لهجوم الدوحة، وإطلاق مسار دبلوماسي منسق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وربما التهديد بفرض عقوبات اقتصادية أو إعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل، الأمر الذي سيعتمد على موافقة الدول المشاركة.