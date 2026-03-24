الضفة بلا مظلة حماية: شظايا الصواريخ تكشف هشاشة الواقع الأمني

سقطت شظايا صاروخية، اليوم الثلاثاء، في محيط قرية كفل حارس شمال محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، دون تسجيل إصابات، في حادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة واقع الحماية المدنية للفلسطينيين في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل.

وبحسب مصادر محلية، سُمِع دوي انفجار قوي في المنطقة، قبل العثور على شظايا كبيرة في أراضٍ مفتوحة قرب القرية، فيما تزامن ذلك مع تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات قريبة، عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وتتباين الروايات حول طبيعة الصاروخ الذي سقطت شظاياه في المنطقة؛ إذ تشير تقديرات إلى أن الحادثة ناجمة عن اعتراضات نفذتها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، ما أدى إلى تناثر أجزاء الصاروخ في أجواء الضفة الغربية، بينما ترجّح رواية أخرى أن الصاروخ أخطأ مساره نحو هدفه وسقط في المنطقة دون تدخل مباشر من منظومات الاعتراض.

27A

وفي كلتا الحالتين، تكشف الحادثة عن واقع مقلق يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية، الذين يجدون أنفسهم في مسار الشظايا أو الصواريخ غير الدقيقة، دون توفر بنية تحتية وقائية مماثلة لتلك الموجودة داخل إسرائيل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تكررت حوادث سقوط الشظايا في مناطق متفرقة من الضفة، حيث سجّلت الجهات الفلسطينية مئات الوقائع منذ بدء التصعيد، بعضها أدى إلى إصابات وخسائر بشرية، أبرزها مقتل أربع نساء في بلدة بيت عوا جنوب الخليل نتيجة سقوط شظايا على منشأة مدنية.

ورغم أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية توفر حماية للتجمعات السكانية داخل إسرائيل، إلا أن تأثيرها الجانبي في الضفة الغربية يظل مزدوجاً؛ فهي من جهة تعترض الصواريخ، لكنها من جهة أخرى تُسهم في تساقط شظايا خطرة في مناطق مأهولة تفتقر إلى الملاجئ وأنظمة الإنذار الفعّالة.

ولا يمتلك معظم الفلسطينيين في الضفة إمكانية الوصول المنتظم إلى التحذيرات المبكرة، كما تغيب الملاجئ العامة أو الغرف المحصنة في أغلبية المناطق، ما يترك السكان أمام خيارات محدودة عند وقوع هجمات صاروخية، وغالباً دون إرشادات واضحة أو أماكن آمنة يلجأون إليها.

وتشير المعطيات إلى أن هذا الواقع، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه تهديد بعيد، بات اليوم جزءاً من الحياة اليومية في الضفة الغربية، مع استمرار سقوط الشظايا وتزايد المخاطر المرتبطة بها، في ظل غياب منظومة حماية متكاملة للسكان الفلسطينيين.