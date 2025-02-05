تقرير: ترامب يجهز خططًا لانسحاب الجيش الأمريكي من سوريا

تعكف وزارة الدفاع الأمريكية على وضع خطط لسحب كافة قواتها من سوريا، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي" اليوم (الأربعاء). أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ومسؤولون مقربون منه مؤخرًا عن اهتمامهم بسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولي البنتاغون بدأوا إعداد خطط للانسحاب الكامل من سوريا، وهو الانسحاب الذي قد يتم خلال 30 إلى 90 يوما، بعد أن أبدى ترامب اهتماما به. في غضون ذلك، زار مستشار الرئيس للأمن القومي، مايك والتز، مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي في فلوريدا يوم الجمعة الماضي وتلقى إحاطات من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التخفيض المحتمل للقوات الأمريكية في سوريا ليس موضوع الإحاطة أو الغرض من زيارة والتز. وقال المسؤول: "من الجيد دائماً أن يقوم والتز بزيارة مقر القيادة المركزية، لفهم عقلية المنطقة بأكملها

ويذكر، أن مسؤولين أمريكيين كبار أعربوا في الماضي عن مخاوفهم من احتمال عودة نشاط تنظيم داعش في سوريا. لذلك، وفقًا لعدة مصادر، ساعدت المخابرات الأمريكية في منع الهجوم الذي خطط له داعش على مزار شيعي معروف بالقرب من دمشق. وأكد كبار المسؤولين أن هذا التعاون لا يعني دعم الحكومة السورية الجديدة، لكنه يشكك في قدرة النظام على السيطرة بشكل فعال على البلاد والتحرك ضد داعش.