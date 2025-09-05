د.ايدي كوهين: باموال مصر من الغاز نشتري طائرات إف 35

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية التقارير عن إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين إسرائيل ومصر، أكد المحلل السياسي الإسرائيلي د. ايدي كوهين إنها لم تلغ وقال :"بأموال مصر من الغاز نشتري طائرات إف 35" شاهدوا مداخلته كاملة.

جاء تصريح كوهين خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال :"نتنياهو لم يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، الصفقة لم تلغى ، هذه الصفقة تمولنا وتمول أسلحتنا وتمول صواريخنا، سنشتري سرب من طائرات إف 35 من أموال مصر، حصلنا على مبلغ 140 مليار دولار".

الحلقة كاملة: