د.ايدي كوهين: باموال مصر من الغاز نشتري طائرات إف 35

دراسة امكانية الغاء اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر بعد أن قالت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن مصر تخرق اتفاقية السلام الموقعة بينها وبين إسرائيل

نتنياهو والسيسي
نتنياهو والسيسي Handout / EGYPTIAN PRESIDENCY / AFP

على خلفية التقارير عن إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين إسرائيل ومصر، أكد المحلل السياسي الإسرائيلي د. ايدي كوهين إنها لم تلغ وقال :"بأموال مصر من الغاز نشتري طائرات إف 35" شاهدوا مداخلته كاملة.

Video poster
د.ايدي كوهين: باموال مصر من الغاز نشتري طائرات إف 35

جاء تصريح كوهين خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال :"نتنياهو لم يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، الصفقة لم تلغى ، هذه الصفقة تمولنا وتمول أسلحتنا وتمول صواريخنا، سنشتري سرب من طائرات إف 35 من أموال مصر، حصلنا على مبلغ 140 مليار دولار".

الحلقة كاملة: 

Video poster
المناظرة اليومية - ايدي كوهين: باموال مصر من الغاز نشتري طائرات F35
