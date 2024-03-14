هجوم بالطعن في جنوب إسرائيل: إصابة خطيرة واحدة وتحييد المنفذ
قام مسعفو نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لشخص مصاب بجروح خطيرة في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى
i24NEWS
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أصدرت الشرطة الإسرائيلية تقريرا أوليا عن هجوم طعن عند مفترق بيت كاما جنوبا بالقرب من سديروت، قائلة إنه تم تحييد منفذ الهجوم في مكان الحادث.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة واثنان في حالة طفيفة. وأشار مسعفو نجمة داود الحمراء (نجمة داود الحمراء) إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.
وقال مسعفو نجمة داود الحمراء إن شخصا واحدا في الخمسين من عمره يعاني إصابة خطيرة جراء هجوم الطعن وتم إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي له قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وأعلن مجلس بني شمعون الإقليمي أن قوة أمنية كبيرة قامت بتفتيش المنطقة بحثا عن تهديدات إضافية، وطلب من الجمهور تجنب السفر إلى منطقة مفرق بيت كاما.
يتبع
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