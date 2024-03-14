هجوم بالطعن في جنوب إسرائيل: إصابة خطيرة واحدة وتحييد المنفذ

قام مسعفو نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لشخص مصاب بجروح خطيرة في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى

i24NEWS
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موقع هجوم الطعن الذي وقع في جنوب إسرائيل، في مجمع التسوق في مفرق بيت كاما، بالقرب من سديروت.
موقع هجوم الطعن الذي وقع في جنوب إسرائيل، في مجمع التسوق في مفرق بيت كاما، بالقرب من سديروت.United Hatzalah

أصدرت الشرطة الإسرائيلية تقريرا أوليا عن هجوم طعن عند مفترق بيت كاما جنوبا بالقرب من سديروت، قائلة إنه تم تحييد منفذ الهجوم في مكان الحادث.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة واثنان في حالة طفيفة. وأشار مسعفو نجمة داود الحمراء (نجمة داود الحمراء) إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.

Clause 27a of the Israeli copyright law
موقع هجوم الطعن الذي وقع في جنوب إسرائيل، عند مفترق بيت كاما بالقرب من سديروت.Clause 27a of the Israeli copyright law

وقال مسعفو نجمة داود الحمراء إن شخصا واحدا في الخمسين من عمره يعاني إصابة خطيرة جراء هجوم الطعن وتم إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي له قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأعلن مجلس بني شمعون الإقليمي أن قوة أمنية كبيرة قامت بتفتيش المنطقة بحثا عن تهديدات إضافية، وطلب من الجمهور تجنب السفر إلى منطقة مفرق بيت كاما.

يتبع

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