‏تقرير: مجلس شورى حزب الله يختار هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لحسن نصر الله

أفادت قناة الحدث والعربية السعوديتين نقلا عن مصادر خاصة أن مجلس شورى حزب الله اختار هاشم صفي الدين أمينا عاما للتنظيم خلفا للأمين العام حسن نصر الله والذي اغتيل في غارة إسرائيلية الجمعة.

وبرز اسم صفي مؤخرا بأنه الشخصية الأبرز لخلافة حسن نصر الله بمنصب الأمين العام بعد عملية الاغتيال كونه ابن خالته وصهر قاسم سليماني وشبيهه شكلا ونطقا، كما أنه كان يشغل رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، ويعتبر الرجل الثاني في التنظيم.

ولد هاشم صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان، وتلقى تعليمه في النجف وقم، مثل نصرالله، وهو من مؤسسي حزب الله في 1982.

طلب من صفي الدين في عام 1994 العودة إلى لبنان حتى يتولى رئاسة المجلس التنفيذي في حزب الله خلفا لنصر الله، وذلك بعد عامين من تعيين نصر الله بمنصب الأمين العام لحزب الله بعد اغتيال عباس الموسوي، وبدأ تجهيزه لخلافة نصر الله منذ عام 1994، وعلى مدار ثلاثة عقود تولى الملفات "الحساسة" وترك الملفات الاستراتيجية الى حسن نصر الله.

رغم أن صفي الدين بقي لسنوات "رجل الظل" لكن القيود الأمنية على نصر الله دفعته للخروج الى الواجهة والمشاركة في أحداث مثل تشييع عناصر الحزب الذين يقتلون في المواجهات العسكرية، وابنه رضا صفي الدين متزوج من زينب سليماني ابنة قاسم سليماني.