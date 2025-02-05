السعودية ترد على ترامب :" لن نقيم علاقات مع إسرائيل بدون إقامة دولة فلسطينية"

نشرت وزارة الخارجية السعودية، الليلة (الأربعاء)، موقفا حاسما بشأن اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وانه بحسب قوله "السعودية تريد سلام ولا تريد دولة فلسطينية".

وجاء في البيان السعودي أن "المملكة العربية السعودية أوضحت أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف أن "المملكة العربية السعودية ترفض بشدة أي انتهاك لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية وضم الأراضي وجهود التهجير".

كما أكد السعوديون أنه "لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم دون ضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وفق القرارات الدولية، وهو الموقف الذي أوضحته المملكة لكل من الإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية".