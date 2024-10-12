القيادة المركزية الأميركية: غارات جوية أميركية على معسكرات تنظيم"داعش" في سوريا

أعلنت قالت القيادة المركزية الأميركية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي شن سلسلة من الهجمات الجوية ضد عدة معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا، وتابعت"الغارات الجوية التي تم شنها أمس الجمعة ستعرقل قدرة داعش على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها"

وأكدت القيادة أن "عمليات تقدير الأضرار في المعركة جارية"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا، إلى جانب عدد غير معلن من المتعاقدين، يحاول معظمهم منع أي عودة لتنظيم داعش المتطرف، الذي اجتاح العراق وسوريا في عام 2014، وسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في الدولتين.

وقالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تفيد بأن تنظيم "داعش"لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا، حسب تقرير نشر في يناير/كانون الثاني المنصرم.