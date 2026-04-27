تكليف رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

عيّن الرئيس العراقي نزار آميدي رسمياً، يوم الاثنين، رجل الأعمال علي الزيدي في منصب رئيس الوزراء المكلّف، ما يمثل مرحلة جديدة في إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد. وجاء هذا القرار بعد أن حظي المرشح بدعم التحالف الشيعي الرئيسي، الذي يشكل الأغلبية في البرلمان، وذلك عقب سحب ترشيح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

في بيان، أوضحت الرئاسة أن نزار آمِدي قد «كلف علي الزيدي، مرشح أكبر كتلة برلمانية، بتشكيل الحكومة الجديدة»، وهي مهمة يجب أن يصادق عليها البرلمان لاحقاً. وتفتح هذه الإجراءات، المتوافقة مع الأعراف المؤسساتية العراقية، مرحلة من المفاوضات السياسية الحاسمة لتشكيل السلطة التنفيذية.

تعيين علي الزيدي يأتي في سياق ضغوط دولية قوية، خاصة من الجانب الأمريكي. فقد عارضت واشنطن عودة نوري المالكي إلى السلطة، وهو شخصية مثيرة للجدل ويُنظر إليه على أنه قريب من إيران. وقد سمح انسحاب الأخير بتجاوز الأزمة والمساهمة في بروز شخصية تُعتبر أكثر توافقاً.

غير معروف على الساحة السياسية الدولية، سيتعين على علي الزيدي من الآن فصاعدًا التعامل مع التوازنات الهشة للنظام العراقي، الذي تميّزه الانقسامات الطائفية والتنافس على النفوذ. وستعتمد قدرته على تشكيل حكومة مستقرة على مدى تمكنه من جمع مختلف المكونات السياسية في البلاد.

يأتي هذا التعيين في لحظة حاسمة بالنسبة للعراق، الذي يواجه تحديات اقتصادية وأمنية ومؤسساتية كبيرة.