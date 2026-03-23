الضفة الغربية تشتعل: هجمات مستوطنين وإصابات وتصعيد ميداني واسع في عدة مناطق

شهدت الضفة الغربية خلال اليومين الأخيرين تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، مع تسجيل سلسلة هجمات نفذها مستوطنون طالت قرى فلسطينية وممتلكات خاصة، بالتوازي مع عمليات اعتقال واقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق. ووفق معطيات متقاطعة، أسفرت الهجمات عن إصابة ما لا يقل عن 13 فلسطينيًا، إلى جانب أضرار واسعة في المنازل والمركبات.

الهجمات تطورت بعد اصطدام مركبة فلسطينية بمركبة إسرائيلية، أسفر عن مقتل إسرائيلي، حسب بيان الشرطة الاسرائيلية التي فتحت تحقيقًا لتحديد إذا ما كان الحادث عرضيا أم متعمدا، لافتة إلى أن الواقعة أعقبتها أعمال انتقامية من جانب المستوطنين.

في شمال الضفة، برزت قرية الفندقومية جنوب غرب جنين كإحدى بؤر الأحداث، حيث أُضرمت النيران في منازل ومركبات، وظهرت مشاهد لمنازل متفحمة وسيارات محترقة. كما شهدت بلدة سيلة الظهر اعتداءات مشابهة، تخللتها محاولات إحراق منازل واحتكاكات مع السكان المحليين.

نابلس ومحيطها: بؤرة التصعيد الميداني

تركزت الاعتداءات بشكل ملحوظ في محيط نابلس، حيث شهدت عدة قرى هجمات متزامنة. ففي جالود، أُحرقت مركبات ومرافق عامة، بما في ذلك مبانٍ خدمية، كما كُتبت شعارات بالعبرية على مسجد في القرية. وفي قريوت ودير الحطب، سُجلت إصابات نتيجة اعتداءات جسدية، حيث أفاد الهلال الأحمر بتقديم العلاج لعدد من الجرحى، بينهم حالات وصفت بالمتوسطة.

كما طالت الهجمات مناطق المسعودية ودير شرف، حيث أُحرقت ممتلكات وآليات، بينها جرافات ومرافق مهنية، في حين شهدت بلدات بيتا وبورين اقتحامات متكررة وإطلاق نار استهدف بنى تحتية، من بينها محولات كهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار في بعض المناطق.

رام الله والطرق: تعطيل الحركة واستهداف البنى المدنية

في وسط الضفة الغربية، امتدت الهجمات إلى محيط رام الله، حيث أُغلقت طرق رئيسية وفرعية، وأُقيمت تجمعات عند مفارق حيوية، ما أدى إلى تعطيل حركة التنقل. كما تم رشق مركبات بالحجارة على طرق رئيسية، بينها محور رام الله–نابلس.

وفي قرية برقا شرق رام الله، أُضرمت النيران في منشآت مدنية، بينها عيادة صحية وشاحنة، ما تسبب بأضرار مادية وأثار حالة من التوتر بين السكان. كما شهدت مناطق أخرى إغلاق طرق بالحجارة وإعاقة حركة السير.

الخليل والأغوار: احتكاك مباشر واعتقالات

في جنوب الضفة الغربية، وتحديدًا في مسافر يطا، سُجلت مواجهات مباشرة بين مستوطنين وسكان محليين، تخللتها اعتداءات جسدية واعتقالات نفذتها قوات إسرائيلية. كما شهدت الأغوار الشمالية حوادث رش غاز فلفل تجاه سكان في مناطق رعوية.

الجيش الإسرائيلي أقرّ بوقوع حوادث إضرام نار في ممتلكات داخل قرى فلسطينية، مشيرًا إلى إرسال قوات إلى مواقع الأحداث، ومؤكدًا إدانته لأعمال العنف. في المقابل، أشارت تقديرات إلى أن بعض الهجمات جاءت في أعقاب حادث سير مميت لإسرائيلي ، ما أعقبه تنفيذ أعمال انتقامية.

رغم هذه التطورات المتسارعة، إلا أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اعتبر أن المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات وصفها بـ"الجريمة القومية" يمثلون "أقلية لا تمثل المشروع الاستيطاني"، منتقدًا استهداف قوات الجيش في الضفة الغربية، في حين تجاهل تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين.

تصريحات زامير جاءت خلال جولة ميدانية في قيادة المنطقة الوسطى، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتوثيق عشرات الهجمات ضد الفلسطينيين، شملت إطلاق نار واعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات.

زامير اعتبر أن "الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أحداث الجريمة القومية"، مشيرًا إلى أن "بعضها موجّه مباشرة ضد جنودنا وضد سكان مدنيين". وأضاف أن "هذا الواقع غير مقبول، ولا يمكن أن يُطلب من الجيش أن يتعامل أيضًا مع أقلية تهديد من الداخل في ظل الحرب".

يأتي ذلك فيما تُظهر المعطيات الميدانية تصاعدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين، إذ وثّقت منظمة "ييش دين" أكثر من 109 جرائم عنف منذ بدء الحرب على إيران، شملت عمليات إعدام ميدانية وإطلاق نار واعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات وتهديدات.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الاعتداءات نادرًا ما تؤدي إلى ملاحقات قضائية، إذ لم تتجاوز نسبة لوائح الاتهام 2% من مجمل الملفات الموثقة منذ تشرين الأول 2023. وبحسب المعطيات، استشهد 7 فلسطينيين في 192 اعتداء نفذه مستوطنون خلال الحرب على إيران.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد متواصل منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل 1127 فلسطينيًا في الضفة الغربية وإصابة نحو 11,700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

قراءة في المشهد

يرى مراقبون أن اتساع رقعة الهجمات خلال فترة زمنية قصيرة، وتزامنها مع عمليات عسكرية إسرائيلية، يعكس مستوى مرتفعًا من التوتر الميداني، مع انتقال الأحداث من احتكاكات موضعية إلى موجة أوسع تشمل قرى وطرقًا رئيسية.

في المقابل، يرى محللون أن هذا النمط من الأحداث يضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام تحدٍ متزايد في احتواء التصعيد، خاصة مع تكرار الحوادث واتساع نطاقها الجغرافي، ما قد ينعكس على استقرار الوضع في الضفة خلال المرحلة المقبلة.