ردا على اتهامات قطر: مكتب نتنياهو يندد بـ"الأنباء الكاذبة تماما"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوفي بيان، اليوم الجمعة، ردا على مزاعم تفيد بأن "المتحدث العسكري باسمه، إيلي فيلدشتاين، قدم خدمات استشارية لقطر".

ووصف مكتب رئيس الوزراء هذه المعلومات بأنها "أخبار كاذبة تماما" و"محاولة واضحة للتلاعب بالرأي العام". وأضافوا أنه "كما غرقت الكذبة البشعة حول قضية الغواصة في البحر، فإن الكذبة الخبيثة حول قطر ستغرق أيضا".

وتشير الاتهامات، التي ظهرت في العديد من وسائل الإعلام، إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري باسم نتنياهو، قدم خدمات استشارية إلى قطر، وهي الدولة التي ينتقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بانتظام بسبب دعمها لحماس ودورها المزعوم في عدم الاستقرار الإقليمي عبر قناة الجزيرة.

ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي تواصل فيه قطر لعب دور الوسيط في المفاوضات بشأن الرهائن الرهائن في غزة.