البحرية الإسرائيلية تنفذ عملية واسعة النطاق لتدمير أسطول الجيش السوري

نفذت البحرية الإسرائيلية، الليلة الماضية، عملية استراتيجية كبيرة ضد البحرية السورية، حيث دمرت عدداً كبيراً من السفن بهدف منع وصول قتالية إلى جهات معادية.

ونفذ الهجوم باستخدام سفن الصواريخ البحرية، وادى الى تدمير العديد من السفن في منطقة ميناء البيضاء وفي ميناء اللاذقية. وتم العثور على عشرات صواريخ بحر-بحر على السفن التي تعرضت للهجوم، والتي كانت هدفا استراتيجيا لهذه الخطوة.

وتهدف العملية العسكرية هو منع وقوع القدرات والمعدات العسكرية في أيدي العناصر المعادية لإسرائيل، مع الحد بشكل كبير من قدرات البحرية السورية. عمليا دمرت إسرائيل سفن البحرية السورية. تأتي هذه العملية في إطار عملية واسعة النطاق قامت بها القوات الجوية في اليومين الماضيين والتي تم فيها تدمير طائرات تابعة للقوات الجوية السورية: طائرات مقاتلة من طراز ميج 29 وسوخوي ومروحيات في قواعد في جميع أنحاء سوريا.

وإلى جانب تدمير الأسلحة المتقدمة، السفن والمقاتلات، دمرت إسرائيل أيضا صواريخ أرض جو وصواريخ جو جو وأنظمة مضادة للطائرات وأسلحة استراتيجية، هوجم مركز أبحاث علمية في دمشق المنطقة التي يُزعم أن نظام الأسد أنتج فيها أسلحة كيميائية.

وعلى صعيد متصل نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيحاي ادرعي التقارير بأن الجيش الإسرائيلي يعمل خارج المنطقة العازلة ويقترب نحو دمشق وكتب في حسابه :"التقارير المنتشرة بوسائل إعلام معينة تزعم أن قوات الجيش الإسرائيلي تتقدم نحو دمشق غير صحيحة تماما. قوات الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة وفي مناطق دفاعية قريبة من الحدود بهدف الدفاع عن الحدود الإسرائيلية".

يأتي هذا النفي بعد تقرير في رويترز بوقت سابق نقلا عن مصادر أمنية بأن توغل القوات الإسرائيلية في سوريا وصل على بعد 25 كيلومتر من جنوب غرب دمشق.