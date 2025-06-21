وزير الخارجية الإيراني: " الولايات المتحدة خانتنا لا يمكن الوثوق بها"

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أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقابلةً على شبكة NBC الأمريكية مساء أمس (السبت)، وأشار إلى محادثاته مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، على خلفية فشل المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني حتى الآن. وخلال المقابلة، أعرب عراقجي، من بين أمور أخرى، عن استيائه من الولايات المتحدة، لأنها، على حد قوله، كانت على علم بخطة إسرائيل لمهاجمة إيران، في الوقت الذي كان من المفترض أن تُعقد فيه المحادثات النووية بعد يومين.

قال عراقجي: "لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة بعد أن نصبوا ستارًا دخانيًا للمحادثات يوم الأحد، حين علموا أن إسرائيل ستهاجم بين الخميس والجمعة. لذا، ربما كانوا يخططون لهذه الخطة، وكانوا بحاجة فقط إلى مفاوضات ربما للتغطية عليها. لا ندري كيف يمكننا الوثوق بهم بعد الآن. ما فعلوه كان في الواقع خيانة للدبلوماسية".

قال وزير الخارجية الإيراني عن ويتكوف: "أعتقد أنه رجل نبيل، شخص يُمكن العمل معه، لكن للأسف، كان يُغيّر كلامه في كل مرة نلتقي فيها. ربما لأنه لم يستطع الوفاء بوعوده. يوجد الآن انعدام ثقة بيننا لأنه لم يُوفِ بوعوده وما أخبرنا أننا قادرون على فعله".

وعلق عراقجي أيضًا على تغريدة ترامب التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعرف مكان خامنئي: "أرى ذلك إهانةً لا أكثر. وأنا مُندهش كيف يُمكن لرئيس ما يُسمى بالقوة العظمى أن يتحدث بهذه الطريقة. لطالما تحدثنا عن الرئيس ترامب باحترام".

سارع أمس إلى نفي التقارير التي أفادت بأنه تحدث مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وأكد: "لن نجري محادثات مع الولايات المتحدة، المتواطئة في جرائم إسرائيل ضد إيران. لن نتحدث مع أحد طالما استمرت الهجمات الإسرائيلية".

كما نقلت وسائل إعلام عربية عن المسؤول الإيراني قوله: "الدول الغربية لا تدين العدوان الإسرائيلي على إيران، رغم علمها بأنه ينتهك جميع القوانين والقرارات الدولية".

بالأمس، التقى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الخارجية الألماني يوهانس ويديبول، وكبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في جنيف مع نظرائهم الإيرانيين لمدة أربع ساعات تقريبًا - أي ضعف المدة المقررة.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى إجراء محادثات أخرى، وصرح للصحفيين بأن "مشكلة البرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية وحدها. كنا واضحين: لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية".