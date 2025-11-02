اختفاء غامض للمدعية العسكرية المستقيلة المرتبطة بقضية سديه تيمان

تواصل قوات كبيرة البحث اليوم (الأحد) عن المدعية العسكرية الرئيسية السابقة، الجنرال يفعات تومر-يروشتلمي، التي فُقدت منذ ساعات الصباح، بعد أن عُثر على سيارتها مهجورة على شاطئ كاتسعوك في تل أبيب.

ووفقًا لمقربين منها، كانت تومر-يروشتلمي في حالة ضيق شديد خلال اليوم الأخير، وقد توجهت عائلتها للشرطة للإبلاغ عن اختفائها. وفتحت الشرطة مركز قيادة خاص، ويشارك في عمليات البحث عشرات السيارات وطائرة هليكوبتر شرطية، كما تُجرى عمليات بحث في البحر أيضًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان، اللواء آييل زامير، وجه دائرة العمليات بتفعيل كل الوسائل المتاحة لدى الجيش بهدف العثور عليها في أسرع وقت ممكن.

27A

ويأتي الحادث بعد ساعات من مراسم وداع رسمية للمدّعية العسكرية التي أنهت ولايتها مؤخراً، ما أثار تساؤلات حول ملابسات الحادث والدوافع المحتملة وراء اختفائها.

وكانت تومر-يروشتلمي قد قدّمت استقالتها نهاية الأسبوع على خلفية قضية تسريب فيديو من قاعدة سديه تيمان، وفي رسالتها أكدت تورطها: "لقد وافقت على نقل مواد للإعلام لمحاولة دحض معلومات كاذبة ضد قوات إنفاذ القانون في الجيش. أنا أتحمل المسؤولية".