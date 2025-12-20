"انتقاما لهجوم تدمر" | الجيش الأمريكي يشن هجومًا واسعًا على مواقع داعش وسط سوريا

شنّ الجيش الأمريكي، ليل الجمعة–السبت، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع لتنظيم داعش في وسط سوريا، وذلك ردًا على هجوم شنه داعش وقع في 13 ديسمبر قرب مدينة تدمر وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأن أكثر من 70 هدفًا تابعًا للتنظيم أُصيبت خلال العملية، التي استخدم فيها أكثر من 100 ذخيرة دقيقة، واستهدفت بنى تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة ومراكز عمليات لداعش. وشاركت في الهجوم طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ووحدات مدفعية، بالتعاون مع قوات من الجيش الأردني، في ما وصفه البنتاغون بأنه «هجوم واسع النطاق».

وأعلن ترامب مساء أمس "بسبب القتل الوحشي الذي ارتكبته داعش بحق الوطنيين الأمريكيين الشجعان في سوريا، والذين استقبلت أرواحهم الجميلة بترحاب في الوطن، على أرض أمريكا، في وقت سابق هذا الأسبوع خلال مراسم رسمية للغاية، أنا أعلن هنا أن الولايات المتحدة تتخذ انتقامًا شديدًا للغاية، كما وعدت، من الإرهابيين القتلة المسؤولين"،.

وتابع "نحن نهاجم بقوة كبيرة معاقل داعش في سوريا، مكان مشبع بالدماء وفيه مشاكل كثيرة، لكنه مكان له مستقبل مشرق إذا أمكن القضاء على داعش. حكومة سوريا، بقيادة رجل يعمل بجد كبير لإعادة العظمة لسوريا، وتحظى بدعم كامل. جميع الإرهابيين الأشرار الذين يجرؤون على مهاجمة الأمريكيين محذرون بهذا - ستتعرضون لضربة أقوى من أي ضربة تعرضتم لها من قبل إذا هاجمتم أو هددتم الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال."

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست أن "القوات الأمريكية بدأت عملية 'هجوم عين الصقر' في سوريا بهدف القضاء على مقاتلي داعش، البنية التحتية ومواقع الأسلحة، رداً مباشراً على الهجوم الذي وقع ضد القوات الأمريكية في 13 ديسمبر في تدمر. هذه ليست بداية حرب - إنها إعلان انتقام. الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس ترامب، لن تتردد أبداً ولن تتراجع عن الدفاع عن شعبنا. كما قلنا فوراً بعد الهجوم الوحشي: إذا استهدفتم الأمريكيين - في أي مكان في العالم - فسوف تقضون بقية حياتكم القصيرة والقلقة وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم، ستعثر عليكم وستقتلكم بوحشية. اليوم طاردنا وقتلنا أعداءنا. كثير منهم. وسنواصل".

من جهتها، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلًا عن مصادر محلية أن الضربات استهدفت مخازن أسلحة ومناطق انطلاق عناصر داعش لتنفيذ هجمات، وذلك في بادية معدان بمحافظة الرقة، وفي بادية الحماد بمحافظة دير الزور شمال شرقي البلاد.

وفي أعقاب بدء الغارات، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا أكدت فيه أن هجوم داعش الأخير يبرز الحاجة إلى "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مشددة على التزام سوريا بمواصلة عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في جميع المناطق التي يشكل فيها تهديدًا أمنيًا".