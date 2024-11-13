29 عاماً على اغتيال رابين: التسجيلات من مناقشة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي والتي لم تكشف من قبل

بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لاغتيال رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيلي الراحل يتسحاق رابين، كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي في وزارة الأمن اليوم (الأربعاء) عن تسجيل نادر لرابين من اجتماع هيئة الإركان في عام 1974، الذي لم يتم الكشف عنه من قبل.

وفي التسجيل الذي تم تسجيله خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للحكومة، يمكن سماع رابين وهو يتحدث بصوته، ويتحدث عن حرب يوم الغفران، وعن إمكانية التوصل إلى السلام والتوصل إلى حل للصراع من خلال الوسائل العسكرية أو من خلال الاتفاق السياسي: "في الصراع العربي الإسرائيلي، لا أرى إمكانية التوصل إلى حل عن طريق التدابير العسكرية... إذا كانت هناك أي فرصة على الإطلاق... فهي فقط عن طريق المفاوضات السياسية".

وفي كلماته، أكد رئيس الوزراء السابق على ضرورة الجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية: "يجب أن تقوم المفاوضات السياسية على القوة العسكرية، لأنه بدون القوة العسكرية لن تكون هناك مفاوضات سياسية على الإطلاق...ولكنني معفي من التطرق إلى هذا السؤال، لأننا نعرف الحقائق: لا أحد يرغب في التحدث معنا عن السلام".

مع ذلك، أكد رابين على ضرورة الجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية. وأضاف في وقت لاحق مع تحفظ: "إن الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) هي السبب المباشر للحرب القادمة، حتى لو كان الآخرون لا يريدون ذلك. وأسأل نفسي أيضًا هل الذهاب إلى شيء ليس سلامًا بالضبط، ومهما كان ما يسمونه، فإن ثمن الأرض أغلى، عندما ترى الواقع العربي بأعين مفتوحة – هل هذا حقًا هو الحل الأفضل”.

وأشار في المناقشة إلى أهمية القوى البشرية وتجنيد جنود الاحتياط بعد حرب يوم الغفران: "في وقت سابق قال رئيس الأركان إنه تم استدعاء العديد من جنود الاحتياط، جاءوا وخدموا. أعتقد أن الجو والنظام والشعور بالهدف لدى جنود الاحتياط هو ما يمنح الناس الثقة في الجيش أكثر من أي شيء آخر. دعونا لا نتكهن - لقد حدثت صدمة في هذا المجال، مبررة أم لا، لا علاقة لها بالموضوع في الوقت الراهن، والسبيل لاستعادة ثقة الجمهور، أو تعزيزها، هو أن يكون لدى أفراد الاحتياط شعور".

Photographers at the IDF camp and archives at the Ministry of Defense

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر تسجيل فيديو نادر آخر لحفل تأبين لقتلى سلاح المدرعات، تحدث فيه رابين بكلمات مؤثرة للعائلات الثكلى. وشدد في كلمته على "شعور الوحدة والألفة الذي ينبع من الألم المشترك"، وقال: "ما الذي يقودنا إلى هنا، غير الرغبة في التذكر والتذكر؟ ما الذي يجمعنا هنا هو الرغبة في أن نكون معا... في العائلة الكبيرة التي لا توجد فيها أحزاب، ولا توجد منافسات وخلافات ولا توجد عوائق".