بنيامين نتنياهو يرد على مهاجمة نجله يائير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الأحد)، ردا على تصريح ابنه يائير ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن دعمه العلني لإقامة دولة فلسطينية.

وكتب نتنياهو: "أحب ابني يائير، فهو صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة. وكأي مواطن، أيضا له الحق في إبداء رأيه الشخصي، مع أن أسلوب رده على تغريدة الرئيس ماكرون الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية غير مقبول بالنسبة لي".

https://x.com/i/web/status/1911474063505277156