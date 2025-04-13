بنيامين نتنياهو يرد على مهاجمة نجله يائير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الأحد)، ردا على تصريح ابنه يائير ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن دعمه العلني لإقامة دولة فلسطينية.

وكتب نتنياهو: "أحب ابني يائير، فهو صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة. وكأي مواطن، أيضا له الحق في إبداء رأيه الشخصي، مع أن أسلوب رده على تغريدة الرئيس ماكرون الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية غير مقبول بالنسبة لي".

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وأكد نتنياهو:"يُخطئ الرئيس ماكرون خطأً فادحًا بمواصلته الترويج لفكرة دولة فلسطينية في قلب بلادنا، طموحها الوحيد هو تدمير دولة إسرائيل. لن نُعرّض وجودنا للخطر بسبب أوهام منفصلة عن الواقع، ولن نقبل مواعظ أخلاقية تُنادي بإقامة دولة فلسطينية تُعرّض وجود إسرائيل للخطر، من أولئك الذين يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا وكاليدونيا الجديدة وغينيا الفرنسية وأراضٍ أخرى، لن يُعرّض استقلالها فرنسا للخطر بأي شكل من الأشكال".

وكتب نجل نتنياهو متوجها الى الرئيس الفرنسي"اذهب إلى الجحيم"، وتابع: "نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية! نعم لاستقلال كورسيكا! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غينيا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا".

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وأثار ماكرون غضبا إسرائيليا عندما غرد باللغة العبرية والعربية والفرنسية والإنجليزية معبرا عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية. وكتب: "أجد نفسي هنا أمام تفسيرات لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بسياستنا تجاه غزة. هذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية بدون حماس".

وكتب ماكرون أيضًا: "هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار دائم، واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية، ودعم حل الدولتين. لا سبيل سوى الحل السياسي. أؤيد حق الفلسطينيين المشروع في دولة وسلام، تمامًا كما أؤيد حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، في ظل اعتراف جيرانهم بكلتا الدولتين".