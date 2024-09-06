استطلاع لـ i24NEWS: أكثر من 50 في المئة يؤيدون صفقة الرهائن والانسحاب الكامل من قطاع غزة

أظهر استطلاع أجرته قناة i24NEWS من خلال معهد أبحاث ماغري مهود، نشر مساء اليوم الجمعة، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يؤيد صفقة إطلاق سراح الرهائن على حساب إنهاء الحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بنسبة تأييد 52 في المئة، وعارض 34 في المئة، وأجاب 14 في المئة بعدم المعرفة.

وفيما يتعلق بالموقف من قضية محور فيلادلفيا، أجاب 50 في المئة من المستطلعين بضرورة الانسحاب ضمن صفقة إطلاق سراح الرهائن، وأجاب 34 في المئة بعدم الانسحاب بأي ثمن، وأجاب 16 في المئة أنهم لا يعرفون. . والسؤال الآخر الذي تم طرحه كان حول مدى تأييد مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمؤسسة الأمنية بشأن العودة إلى المحور بعد الانسحاب. حوالي 45 في المئة يؤيدون موقف المؤسسة الأمنية الذي يعتقدون بإمكانية العودة إلى المنطقة في أي مرحلة، فيما يؤيد 37 في المئة موقف رئيس الوزراء الذي يزعم أنه لا يمكن العودة إلى المحور بسبب عدم وجود من الشرعية الدولية أجاب 8 في المئة أنهم لا يؤيدون أي موقف، وأجاب 10 في المئة بأنهم لا يعرفون.

وردا على سؤال ما الذي تعتقد أنه يجب أن يحدث في ظل الخلافات بين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت؟ – أجابت أغلبية من 33 في المئة بأنه ينبغي ترك الوضع كما هو، وأجاب حوالي 25 في المئة أن غالانت يجب أن يستقيل. وأجاب 13 في المئة أنه على رئيس الوزراء أن يستقيل وزير الأمن، وأجاب 29 في المئة أنهم لا يعرفون.

إلى ذلك، أجاب نحو 41 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الاحتجاجات التي جرت هذا الأسبوع تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق. وأجاب نحو 24 في المئة بأنها تزيد من الفرصة، وزعم 25 في المائة أنه ليس لها أي تأثير، وأجاب 10 في المائة أنهم لا يعرفون.

وردا على سؤال عن الدرجة التي ستمنحها الأرقام التالية حول الطريقة التي جرت بها الحرب، أعطى 52 في المئة لرئيس الوزراء درجة متوسطة، و18 في المئة أعطوا درجة متوسطة، و30 في المئة حصلوا على درجة عالية درجة منخفضة من 45 بالمئة، و30 بالمئة من أفراد العينة أعطوه درجة متوسطة، و25 بالمئة أعطوها درجة عالية.

38 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أعطوا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، درجة منخفضة في الطريقة التي أدار بها الحرب، و28 في المئة أعطوه درجة متوسطة، و34 في المئة أعطوه درجة عالية.

وتم بث الاستطلاع في برنامج "كابينة الجمعة" مع نيف درومي على قناة i24NEWS. تم إجراء الاستطلاع من قبل معهد Brain Pool، بقيادة البروفيسور يتسحاق كاتس، بين التواريخ 4-5.9.24، وشمل 501 مشاركًا من السكان الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق، في لوحة إنترنت وتكثيف الهاتف: خطأ إحصائي: 4.4 في المئة.