خاص : سيتم تسيير دوريات في غزة من قبل قوات الأمن الفلسطينية التي دربتها مصر، بعد إنسحاب إسرائيل

ستعمل قوات الأمن الفلسطينية الجديدة المدربة من قبل مصر والأردن تحت إشراف هيئة مكونة من 15 تكنوقراط فلسطيني، تحت إشراف المجلس الذي يقوده توني بلير

صرح مصدر فلسطيني مقرب من حماس لقناة i24NEWS يوم السبت أن الحركة تلقت ضمانات بأن إسرائيل لن تتجاهل ضرورة الانسحاب من القطاع.

وأشار المصدر إلى أنه مع بدء الانسحاب الإسرائيلي، سيدخل القطاع على ثلاث مراحل 5000 عنصر من عناصر الأمن الفلسطيني، الذين تدربوا في مصر خلال الأشهر الأخيرة. في الوقت نفسه، سيواصل آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية تدريبهم في الأردن استعدادًا لدخولهم القطاع بموجب الاتفاق.

وستعمل قوات الأمن تحت إشراف وإدارة لجنة إدارة غزة التي ستضم 15 تكنوقراطيا فلسطينيا، والذين سيعملون تحت إشراف مجلس إدارة غزة، الذي سيرأسه توني بلير، والذي سيعمل بدوره في إطار التفويض الممنوح له من قبل مجلس الحكم، الذي سيرأسه الرئيس ترامب.ويشير المصدر إلى أنه في مرحلة ما، ستتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

وعلى صعيد متصل صرح مصدر فلسطيني لقناتنا العبري إن مصر :"‎"بدأت بإرسال دعوات لممثلي الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماعات في القاهرة بشأن الوضع في قطاع غزة غدًا.." وأضاف أن مصر وتركيا وقطر عازمة على التوصل إلى اتفاقات بشأن حل دائم خلال أيام.