نتنياهو في طولكرم: "سنشن عمليات عسكرية إضافية في الضفة الغربية"

بعد يوم من تفجير حافلات في وسط إسرائيل، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخيم طولكرم للاجئين، اليوم الجمعة، وقال: "نحن ندخل معاقل الإرهابيين، وندمر شوارع بأكملها ونقضي على الإرهابيين. لقد أمرت بتعزيز القوات في الضفة الغربية وإطلاق عمليات عسكرية إضافية ضد بؤر الإرهاب".

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وقد بدأ نتنياهو كلمته محاطاً بجنود الجيش الإسرائيلي قائلاً: "قبل بدء السبت مباشرة، أتيت إلى مخيم طولكرم للاجئين لأكون مع جنودنا الأبطال. إنهم يقومون بعمل رائع. وعلى مدار العام الماضي، كثفنا أنشطتنا بشكل ملحوظ: فنحن ندخل معاقل الإرهابيين، ونقوم بتسوية شوارع بأكملها يستخدمها الإرهابيون ومنازلهم بالأرض. ونحن نقوم بالقضاء على الإرهابيين والقادة. ونحن نقوم بعمل مهم للغاية ضد إرادة حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية لإيذائنا".

وأكد نتنياهو على أن "هذه الإرادة لم تتوقف بعد. ما رأيناه أمس - محاولة تنفيذ سلسلة هجمات ضخمة - أمر خطير للغاية. وردًا على ذلك، قمنا بتعزيز القوات في يهودا والسامرة، وفقًا لتعليماتي وتعليمات وزير الأمن، وأصدرت أيضًا أوامر بشن عمليات عسكرية إضافية ضد بؤر الإرهاب. أنا أعلم أن جنودنا الأبطال يعرفون كيف ينفذون هذه المهمة على أكمل وجه".

وتأتي الزيارة بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم المنسق الذي استهدف عدة مواقع في وسط إسرائيل، بما في ذلك انفجارات في حافلات في حولون وبات يام. وشددت السلطات على الفور الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الحدودية مع يهودا والسامرة.