نتنياهو في طولكرم: "سنشن عمليات عسكرية إضافية في الضفة الغربية"

بعد يوم من تفجير حافلات في وسط إسرائيل، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخيم طولكرم للاجئين، اليوم الجمعة، وقال: "نحن ندخل معاقل الإرهابيين، وندمر شوارع بأكملها ونقضي على الإرهابيين. لقد أمرت بتعزيز القوات في الضفة الغربية وإطلاق عمليات عسكرية إضافية ضد بؤر الإرهاب".

https://x.com/i/web/status/1892950221245608338