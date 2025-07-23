طهران تعتقد أن إسرائيل تقف وراء الانفجارات الغامضة

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شهدت إيران خلال الأسابيع الأخيرة حرائق وانفجارات غامضة بشكل شبه يومي. ويزعم المسؤولون في البلاد الآن أنها أعمال تخريب متعمد، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء.

اندلعت انفجارات وحرائق غامضة في أنحاء إيران، أشعلت النيران في مجمعات سكنية ومصافي نفط، وطريق قرب مطار رئيسي، وحتى مصنع أحذية.

في العلن، حاول المسؤولون الإيرانيون التقليل من شأن هذه الحوادث، واصفين إياها بأنها مصادفات أو نتيجة تهالك البنية التحتية - كل ذلك في محاولة لتهدئة الرأي العام الذي لا يزال يعاني من صدمة الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

لكن في محادثات مغلقة، قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار، بينهم عضو في الحرس الثوري، إنهم يعتقدون أن العديد من الحوادث كانت نتيجة أعمال تخريب، وفقًا للتقرير. وينصبّ الشك الرئيسي لدى المسؤولين على إسرائيل، نظرًا لتاريخها في العمليات السرية في إيران - بما في ذلك التفجيرات والاغتيالات.

وبعد حرب إسرائيل مع إيران، تعهد مسؤول استخبارات إسرائيلي كبير بمواصلة العمل داخل إيران، حسبما ورد. كما قال مسؤول أوروبي معني بشؤون إيران إنه يعتقد أن هذه الحوادث كانت أعمال تخريب، وأنه يشتبه في تورط إسرائيلي، استنادًا إلى تاريخ إسرائيل في إيران - كوسيلة للحرب النفسية ولتدمير أهداف.