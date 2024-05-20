مسؤول إسرائيلي رسمي يعقب على مصرع الرئيسي الإيراني بحادث تحطم المروحية

قال مسؤول إسرائيلي لرويترز اليوم (الاثنين) إن إسرائيل ليست متورطة في مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأكدت إيران رسميًا هذا الصباح وفاة الرئيس الايراني ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان وجميع الركاب الآخرين الذين كانوا معهم عندما تحطمت المروحية.

وأعلن المرشد الإيراني الأعلى خامنئي اليوم عن خمسة أيام حداد في البلاد، وأضاف بأن نائب الرئيس الأول محمد مخبر سيشغل رئاسة السلطة التنفيذية، وسوية مع باقي أذرع السلطة سيتطلب تنظيم انتخابات في غضون 50 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن نائب وزير الخارجية علي بكري قاني سيحل محل عبد اللهيان. وكان قآني رئيسا لفريق التفاوض الإيراني للشؤون الخارجية، ومن بين أمور أخرى شارك في المحادثات النووية ومحاولات تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

ونشرت العديد من الدول العربية رسائل تعزية بوفاة رئيسي، وفي لبنان أعلن رئيس الحكومة الانتقالية نجيب ميقاتي الحداد ثلاثة أيام. كما نشر رؤساء الجالية اليهودية في إيران بيان حداد على وفاة رئيسي ورفاقه. كما أعلنت إيران تأجيل جميع الأحداث الرياضية وغيرها من الأحداث في البلاد بسبب الحادث.