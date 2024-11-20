صدور حكم بالسجن بحق نائب أردني سابق قام بتهريب أسلحة الى الضفة الغربية وإسرائيل

أصدرت محكمة أردنية، اليوم (الأربعاء)، حكما بالسجن 10 سنوات على عضو البرلمان الأردني السابق عماد العدوان، لقيامه بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية عبر معبر اللنبي قرب أريحا. وأدين معه 13 شخصا آخرين في نفس القضية.

العدوان، الذي اعتقل في إسرائيل قبل نحو عام ونصف بعد محاولته تهريب أكثر من 200 قطعة سلاح، أدين في محكمة أردنية بتصدير أسلحة مخصصة للاستخدام غير القانوني. وتبين في التحقيق أنه منذ فبراير/شباط 2022، نفذ عضو البرلمان الأردني 12 عملية تهريب إلى إسرائيل من خلال استغلال جواز سفره الدبلوماسي.

لقد ارتكب الجرائم بسبب الجشع من أجل المال. وإلى جانب الأسلحة التي بدأ بتهريبها خلال العام 2023، قام العدوان بتهريب بضائع وحيوانات، منها الطيور والحمام والسجائر الإلكترونية والذهب.

وبنفس الوقت الذي تم فيه التحقيق معه في إسرائيل، اعتقلت السلطات الأردنية عددا من المسؤولين الأردنيين كانوا على صلة بهذه المخالفات، وبعد بضعة أشهر من اعتقاله في إسرائيل، سلم العدوان الى السلطات الأردنية لمزيد من التحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه، ويشار الى أن قرار إسرائيل بتسليمه جاء بعد ضغوط من الحكومة الأردنية والقصر الملكي.