الرئيس الإيراني ضد الولايات المتحدة وإسرائيل: "الهجوم ضدنا - خيانة للديمقراطية"

هاجم رئيس إيران مسعود بزشيكيان اليوم (الأربعاء) إسرائيل والولايات المتحدة في خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "اعتداءاتهما على إيران بعد أن عدنا إلى المفاوضات (حول البرنامج النووي) كانت خيانة للدبلوماسية".

"كنا شهودًا على اغتيالات علماء إيرانيين، وانتهاك سيادة دول، وهجمات ضد قادتها"، أضاف بزشكیان. وبخصوص السلاح النووي قال: "لسنا معنيين بإنتاج سلاح نووي بناءً على تعليمات قادتنا... الأعداء فشلوا في زرع الفتنة بين أبناء الشعب الإيراني".

وأضاف"إسرائيل وداعموها لا يكتفون بالتطبيع بالوسائل السياسية، بل يسعون لفرض وجودهم بالقوة الشديدة. نحن ندين الهجوم الإسرائيلي في قطر".

صور أقمار صناعية نشرتها في وقت سابق وكالة الأنباء AP تدل على أن إيران بدأت في إعادة تأهيل مواقع الإنتاج المستخدمة لتطوير الصواريخ. ويشير التقرير إلى وجود نقص في عنصر حيوي – الخلاطات الكوكبية الضرورية لإنتاج الوقود الصلب – مما يصعب استئناف نشاط المنشآت.