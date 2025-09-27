ركوب الدراجات: استبعاد فريق "إسرائيل بريميير تيك" من سباق جيرو ديل إميليا لأسباب أمنية

استُبعد فريق "إسرائيل بريميير تيك"، وهو فريق من مستوى طواف العالم، من سباق جيرو ديل إميليا المرموق، المقرر إقامته في 4 أكتوبر/تشرين الأول الوشيك. وأرجع المنظمون قرارهم إلى اعتبارات أمنية.

وقال رئيس جمعية "جي إس إميليا" أدريانو أميسي، المنظمة للسباق الإيطالي الكلاسيكي: "للأسف، لن يكون الفريق حاضرًا في سباقنا. اضطررنا لاتخاذ هذا القرار لأسباب تتعلق بالسلامة العامة". ولم تُكشف أي تفاصيل بشأن التهديدات أو المخاطر التي تم تحديدها.

يأتي هذا الاستبعاد في ظل مناخ متوتر يحيط بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين في المسابقات الرياضية الدولية، على خلفية الحرب في غزة والضغوط السياسية والنشطاء الشديدة. وشهدت العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية الأوروبية مؤخرًا نقاشات أو إجراءات مماثلة، مما أثار جدلًا حادًا حول مكانة إسرائيل في هذه الفعاليات. ولم يُدلِ فريق "إسرائيل بريميير تيك"، الذي شارك في العديد من السباقات الكبرى هذا الموسم، بما في ذلك طواف فرنسا وفويلتا، بأي تعليق علني حتى الآن. ويعتمد الفريق على نهاية الموسم في الحصول على نقاط ثمينة في تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات.