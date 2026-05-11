قال حمد بن جاسم آل ثاني إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة “إعادة تشكيل كبرى”، معتبراً أن ما تشهده المنطقة يتجاوز كونه أزمة عابرة، ليشكل تحولاً إستراتيجياً قد يرسم ملامح الإقليم لعقود مقبلة.

وخلال مقابلة مع شبكة الجزيرة، أكد المسؤول القطري السابق أن “أكبر خطر يواجه دول الخليج ليس إيران ولا إسرائيل، بل الانقسام الخليجي”، داعياً إلى تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين دول المنطقة.

وأشار بن جاسم إلى أن الحرب ضد إيران لم تكن مفاجئة بالنسبة له، موضحاً أنه سبق أن حذر من هذا السيناريو ودعا إلى احتوائه عبر الحلول السياسية والتفاوض.

واعتبر أن المشروع العسكري ضد طهران يمثل جزءاً من توجه طويل الأمد تقوده التيارات المتشددة داخل إسرائيل، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما دعا إلى إنشاء “ناتو خليجي” يبدأ بعدد محدود من الدول المتوافقة سياسياً وإستراتيجياً، ثم يتوسع تدريجياً، مشبهاً الفكرة بمراحل تأسيس الاتحاد الأوروبي.

وفي ما يتعلق بإيران، رأى بن جاسم أن النظام الإيراني خرج “أقوى سياسياً” بعد الحرب، مؤكداً أن فكرة إسقاطه عسكرياً كانت “وهماً منذ البداية”، متوقعاً أن تستغل طهران الحرب لتطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية.

وتطرق المسؤول القطري السابق إلى أزمة مضيق هرمز، معتبراً أن دول الخليج كانت الأكثر تضرراً من إغلاقه بسبب اعتماد اقتصاداتها على استقرار أسواق الطاقة والملاحة البحرية.

كما انتقد استهداف إيران لمنشآت نفطية ومناطق مدنية في الخليج، معتبراً أن هذه الهجمات أضعفت صورة طهران داخل المجتمعات الخليجية، لكنها في الوقت ذاته شدد على أن الجغرافيا تفرض استمرار التعايش بين الخليج وإيران، داعياً إلى مراجعة واقعية للعلاقات بين الجانبين.