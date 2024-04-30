الولايات المتحدة: الحوثيون حاولوا مهاجمة سفينة يونانية وتم اعتراض طائرة بدون طيار في البحر الأحمر

قال الجيش الأميركي في بيان الثلاثاء إن الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية خلال الليل استهدفت سفينة تجارية في البحر الأحمر، إلى جانب هجوم باستخدام طائرة بدون طيار واحدة على الأقل استهدف السفن الحربية الأمريكية التي تقوم بدوريات في الممر المائي الاستراتيجي.

وأضاف بيان القيادة المركزية أن السفينة MV Cyclades المملوكة لليونان، والتي ترفع علم مالطا، كانت الهدف المقصود للصواريخ الباليستية الثلاثة المضادة للسفن.

وواصلت السفينة رحلتها دون أن تصاب بأذى على الرغم من محاولة الهجوم.

وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها اعترضت ودمرت بسرعة طائرة بدون طيار أخرى تابعة للحوثيين كانت في طريقها نحو السفينة الحربية الأمريكية USS Philippine Sea وUSS Laboon، وهما سفينتان حربيتان أمريكيتان متمركزتان في البحر الأحمر.

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وبحسب ما ورد كانت السفينة المستهدفة، والتي تم تحديدها على أنها ناقلة بضائع، في طريقها من الصليف باليمن باتجاه قناة السويس، وفقًا لبيانات التتبع البحري.