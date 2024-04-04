الاستعداد للهجوم الإيراني: التشويشات على نظام الـGPS وصلت أيضًا إلى مركز البلاد

سُجلت أخطاء في نظام GPS هذا الصباح (الخميس) في وسط البلاد. ووفقا للتقديرات وذكرت تقارير أن التطبيقات حددت مكان عدد من السكان على أنهم في بيروت، ويعتبر جزءًا من التحضيرات التي يجريها مسؤولو الأمن الإسرائيليين لسيناريو يشمل اتخاذ إيران قرار فعلي بمهاجمة إسرائيل.

للإشارة، منذ بداية الحرب، تم الإبلاغ عن تشويشات في تحديد المواقع (GPS) في الشمال والجنوب. الهدف من هذا الإجراء هو تعطيل الصواريخ الموجهة ، الصواريخ البحرية والأسلحة التي تعتمد على GPS في إيران وبقية الجهات المعادية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، في بداية الحرب ، قامت تطبيق WAZE بإزالة الازدحامات المرورية بهدف تعقيد الأمور وخلق صعوبة لكل الأعداء الذين يريدون مهاجمة مناطق في إسرائيل يتواجد بها عدد كبير من الناس.

ليس واضحًا كم من الوقت سيستمر ، والآن العديد من التطبيقات تتأثر بذلك - بدءًا من تطبيقات الملاحة وصولاً إلى تطبيقات مثل Wolt .

ونقلت تقارير عن سكان في مركز البلاد تحدثوا بأن التطبيق Gett و Wolt توقفوا عن العمل، حيث أعلم الأخير المستخدمين بأن التشويشات يمكن أن تؤدي الى تأخيرات في زمن الارسالية