البيت الأبيض: "إسرائيل أكدت لمسؤولين أميركيين أن هناك احتمالا للقيام بعملية برية في لبنان"

ذكر البيت الأبيض في بيان، اليوم السبت، أن "إسرائيل أكدت لمسؤولين أميركيين أن هناك احتمالا للقيام بعملية برية في لبنان."، ومن جانبه، كشف مسؤول أميركي لـ ABC أن "إسرائيل تستعد لعملية برية محدودة في لبنان"

إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالا مع نائبته كاملا هاريس وفريق الأمن القومي للإطلاع على أحدث تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومراجعة وضع القوات الأميركية في المنطقة وتوجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن وهاريس سيستمران في تلقي أحدث المستجدات بهذا الشأن على نحو منتظم.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي، قال، أمس الجمعة، أن أي عملية برية قد تنفذها القوات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستكون أقصر ما يمكن". وقال طالباً عدم كشف اسمه: "سنحاول تنفيذها بأقصر وقت ممكن"، مضيفاً: "أعتقد أننا نعد لذلك كل يوم، ومن المؤكد أن هذه الوسيلة في متناولنا"، وفق فرانس برس.