الخلاف الحاد بين رئيس الشاباك ومسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي حول الحرم الإبراهيمي

تستعد المنظومة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان، لكن خلف الكواليس سُجّل خلاف غير معتاد في أعلى المستويات. خلال جلسة الكابينت الأخيرة، حيث جرى جدال بين رئيس الشاباك دافيد زيني وأحد كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي حول تنفيذ قرار يتعلق بتغيير الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

النقاش دار حول قرار اتخذه الكابينيت حول الحرم الإبراهيمي. خلال الجلسة، أوصى مسؤول كبير في الجيش بالانتظار مع تنفيذ القرار إلى ما بعد شهر رمضان، بسبب الحساسية الأمنية والخشية من التصعيد في الميدان. وبحسب قوله، فإن تنفيذ الخطوة في هذا التوقيت قد يشكل احتكاكًا غير ضروري في أكثر النقاط توتراً في الضفة الغربية خلال فترة حساسة أصلاً.

من ناحية أخرى، عارض زيني التوصية وقال للوزراء إنه لا يوجد سبب لتأجيل القرار. انضم عدد من الوزراء إلى هذا الموقف وادعوا أن التأجيل سيفسر كخضوع للضغط الفلسطيني وكـ"جائزة" للطرف الآخر.

في نهاية المطاف، تبنى المجلس الوزاري المصغر-الكابينيت موقف الجهة التي أوصت بالتأجيل، وتقرر الانتظار مع تنفيذ القرار حتى ما بعد شهر رمضان. ومع ذلك، أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال النقاش أنه إذا اندلعت اشتباكات تحديداً في الخليل - قد يتم تقديم موعد تنفيذ القرار.

يُعتبر الحرم الإبراهيمي أحد المواقع الأكثر حساسية من الناحية الأمنية والدينية، وفي المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من أن أي تغيير في الوضع القائم في المكان قد يشعل التوتر ليس فقط في الخليل، بل أيضًا في القدس وفي نقاط أخرى في الضفة الغربية.