الصومال توضح حقيقة الأنباء المتداولة عن طرد السفير الإماراتي في مقديشو

نفت وزارة الخارجية في الصومال، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن طرد سفير الإمارات العربية المتحدة من البلاد، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “لا أساس له من الصحة”.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها تتابع ما وصفته بالمزاعم المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أنه لم يصدر أي قرار حكومي يتعلق بطرد السفير الإماراتي أو إغلاق البعثة الدبلوماسية في مقديشو.

وأضاف البيان أن هذه المعلومات المضللة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الدبلوماسية بين الدول، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار وتجنب تداول الشائعات.

ويأتي هذا النفي بعد تداول تقارير غير رسمية تحدثت عن توتر دبلوماسي بين مقديشو وأبوظبي، وهي تقارير لم تؤكدها أي جهة حكومية رسمية حتى الآن.