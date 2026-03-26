وثّق مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ أصاب مباشرة سيارة في كفر قاسم صباح اليوم، ما أدى إلى انقلابها في الهواء بسبب قوة الانفجار. وأظهر الفيديو خروج ركاب السيارة من المركبة قبل ثوانٍ من ارتطامها بالصاروخ، ما حال دون وقوع إصابات خطيرة ونجاتهم بأعجوبة. شاهدوا الفيديو أدناه

هذا وشهدت منطقة وسط إسرائيل صباح الخميس سلسلة من إطلاق الصواريخ من إيران، أدت إلى دخول ملايين السكان إلى الملاجئ أربع مرات مختلفة. كما تم تنفيذ إطلاق نحو شمال البلاد بالتزامن مع إنذارات تحذيرية من احتمال دخول طائرة مسيرة إلى كريات شمونة، مما دفع مئات الآلاف للاختباء في الملاجئ في حيفا، الكريوت، عكا، والجليل الإسفل.

أحد الصواريخ، وهو من نوع انشطاري سقط في كفر قاسم وتسبب بأضرار كبيرة، بما في ذلك انقلاب سيارة نتيجة قوة الانفجار. وأفادت فرق الإسعاف الإسرائيليّة عن معالجة ستة مصابين بجروح طفيفة، خمسة منهم في كفر قاسم، بينهم رجل وامرأة في الخامسة والخمسين.

كما أسفر الصاروخ السادس عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا بجروح طفيفة نتيجة شظايا، وشاب يبلغ 26 عامًا بإصابات طفيفة من الانفجار في تل أبيب. وأصيب عدد من الأطفال والبالغين بحالات صدمة وقلق، بينما تسبب سقوط شظايا في أضرار بالمباني والممتلكات في عدة شوارع، بما في ذلك إشعال النار في بعض السيارات في غاني تكفا نتيجة سقوط شظايا اعتراض الصواريخ.