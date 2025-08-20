مسؤول سوري لـi24NEWS: "نقترب من اتفاق أمني مع إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

وكالة الأنباء السورية الرسمية أعلنت عن اجتماع رسمي عُقد في باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني وممثلين إسرائيليين. مراسل الشؤون العربية في قناتنا باروخ ياديد تناول تفاصيل الاجتماع.

وأشار إلى أن مصدرًا سوريًا قال لـ i24NEWS: "هذه اللقاءات تهدف إلى إخراج إسرائيل وسوريا من 'أزمة السويداء'، التي دفعت إسرائيل لقصف هيئة الأركان العامة السورية في دمشق، وهو ما أثار غضب مكتب الجولاني. نحن نحاول معًا معكم الخروج من هذه الأزمة".

بالتوازي، قال مسؤول في إسرائيل لـi24NEWS: "التطبيع مع سوريا أمر بعيد، ولكن هناك أساس للتعاون الأمني". علق مسؤول سوري على ذلك وقال: "نقترب من اتفاق أمني سيُعرض في أيلول/سبتمبر القادم في الأمم المتحدة".