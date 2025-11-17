إحباط عن عدد ضخم من مسيرات التهريب على الحدود الإسرائيلية المصرية خلال شهر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنّ قواته في فرقة 80 أحبطت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة واسعة من محاولات تهريب السلاح والمخدرات والبضائع غير القانونية إلى داخل إسرائيل عبر الحدود مع مصر باستخدام طائرات مُسيّرة.

ووفق بيان الجيش، فقد تم خلال الشهر الماضي إحباط نحو 130 عملية تهريب عبر المسيّرات، بالتعاون بين قوات الفرقة ومركز المراقبة الجوية التابع لسلاح الجو. كما ضبطت القوات 85 قطعة سلاح، بينها مدفعان رشاشان، و16 بندقية، و66 مسدساً.

وأوضح البيان أن هذه العمليات أصبحت ممكنة بفضل “جاهزية ميدانية واسعة، وجهود استخباراتية مكثفة، وتشغيل منظومات حرب إلكترونية متقدمة تُستخدم للتشويش والكشف والتعطيل”.

وأشار الجيش إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة افتتاح غرفة عمليات خاصة لتحسين التنسيق بين وحدات الميدان والأجهزة الاستخباراتية، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لعمليات التهريب الجوية.

وبحسب تقديرات سابقة في منظومة الأمن الإسرائيلية، فإن معدل المسيّرات التي كانت تعبر الحدود أسبوعيًا وصل قبل شهر إلى نحو 153 مسيّرة، بينما انخفض العدد حاليًا إلى 46 فقط نتيجة تكثيف النشاطات الأمنية.

.وتنتشر على طول الحدود منظومات تكنولوجية يديرها سلاح الجو وشعبة التكنولوجيا والاتصالات، مختصة برصد المسيّرات التي تعمل على ارتفاعات منخفضة وبعيدة عن متناول المُهرّبين. كما تنفذ القوات مطاردات ميدانية داخل الأراضي الإسرائيلية ضد شبكات التهريب.

وقال ياء، قائد كتيبة "كاراكال":

“نعمل على تعزيز الحماية على الحدود الغربية، وأمن السكان هو أولويتنا. لدينا قوات متخصصة لمواجهة تهديد المسيّرات، ونستخدم مزيجًا من المراقبة والوسائل المتقدمة والتكتيك الميداني لرصد وإحباط أي طائرة قد تشكل تهديداً”.وأكد أن القوات تواصل تطوير أساليب عملها ورفع جاهزيتها لضمان “حماية كاملة ومتواصلة للمنطقة الحدودية”.