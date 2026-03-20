فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات على شبكة عالمية لتحويل الأموال لصالح حزب الله، نجحت في تمويله بأكثر من 100 مليون دولار. "هؤلاء الأفراد والكيانات تورطوا في العديد من المشاريع الاقتصادية، ونشطوا في لبنان، وسوريا، وبولندا، وسلوفينيا، وقطر، وكندا"

وقالت في بيان إن "الشبكة تضم 16 فرداً وكياناً بقيادة المسؤول السابق بحزب الله علاء حميه، وتعمل على غسل الأموال، وجمعها لصالح الفريق المالي للحزب"، مشيرة إلى أن "الحزب استغلت نفوذها في الحكومة اللبنانية لتحويل الأموال لصالحها"