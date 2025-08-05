ثغرة أمنية خطيرة في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع

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أقل من عام مضى منذ الهجوم في المحطة المركزية في بئر السبع، الذي أودى بحياة مجندة حرس الحدود شييرا حايا سوسليك، وقد كشف مراسل القناة العبرية في الجنوب أرنولد نتييف هذا مساء الاثنين عن فشل أمني خطير.

في التوثيق الذي وصل إلى i24NEWS، يمكن رؤية أن نقطة الحراسة التي دخل منها المهاجم بقيت خالية من الحارس. أصحاب الأعمال في المجمع يشهدون أن هذا ليس حادثًا فرديًا وقد أصبح أمرًا معتادًا.