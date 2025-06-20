إسرائيل تغتال عالما نوويا في قلب طهران، وكاتس يصدر أوامره لسلاح الجو الإسرائيلي باستهداف رموز النظام الإيراني

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قُتل عالم نووي إيراني بارز صباح اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية استهدفت شقةً في وسط طهران. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، كان خبير الأسلحة مختبئًا في الشقة، بعيدًا عن منزله المعتاد. وأفاد شهود عيان بـ"إصابة مباشرة في نقطة مُحددة في المبنى"، قبل أن تُغلق قوات الإنقاذ والشرطة المنطقة.

فيما أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تعليماته لسلاح الجو الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على أهداف النظام في طهران "لتقويض النظام وزيادة الردع ضد إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مع مواصلة مهاجمة المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووي الإيراني".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، قد عقد، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان، المقدم إيال زامير، ورئيس مديرية الاستخبارات العسكرية، ورئيس قيادة العمليات الخاصة المشتركة، ونائب رئيس أركان وزير الأمن، ورئيس أركان مديرية الاستخبارات العسكرية، ورئيس أركان الأبحاث، وفي ختامه، أصدر تعليماته لجيش الدفاع الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على أهداف النظام في طهران. "يجب علينا ضرب جميع رموز النظام وآليات قمع السكان، مثل الباسيج، وقاعدة قوة النظام، مثل الحرس الثوري، وتحقيق إجلاء واسع النطاق للسكان من طهران، من أجل تقويض النظام وزيادة الردع ضد إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية - إلى جانب الهجمات المستمرة على المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووي الإيراني - حتى يتم تحقيق جميع أهداف العملية بالكامل".

وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الهدف كان "عالمًا نوويًا بارزًا مُشاركًا في البرنامج النووي الإيراني"، وتعتقد أنه "قُتل في الهجوم".

بمقتله، يرتفع عدد العلماء المرتبطين بالبرامج النووية والعسكرية الإيرانية الذين قُتلوا منذ بداية الحرب إلى عشرة، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. يتزامن هذا الاغتيال مع سلسلة غارات جوية شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف عسكرية إيرانية في منطقتي كرمانشاه وتبريز. وشاركت أكثر من 25 طائرة مقاتلة إسرائيلية في هذا الهجوم، حيث ضربت "أكثر من 35 منشأة لتخزين وإطلاق الصواريخ" في هاتين المحافظتين الإيرانيتين. عملية "إيقاظ الأسد" هي حملة منسقة تستهدف القدرات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية.

يُمثل الهجوم على شقة طهران تصعيدًا كبيرًا، إذ نادرًا ما تنفذ إسرائيل عمليات اغتيال مستهدفة في العاصمة الإيرانية. ويُظهر الهجوم الدقيق على مبنى مدني مدى تطور أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في أراضي العدو. ولم تُعلن السلطات الإيرانية رسميًا بعد عن هوية الضحية أو تؤكد وفاته.