الرئيس اللبناني: تطبيقا لقرار 1701، الجيش سينشر 10 آلاف جندي في منطقة جنوب نهر الليطاني

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قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، مساء اليوم السبت، إن "الجيش انتشر بشكل كامل في منطقة جنوب نهر الليطاني، باستثناء مواقع لا تزال تحتلها إسرائيل"، مشيرا إلى أن"نحو 10 آلاف جندي بمنطقة جنوب نهر الليطاني، التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 1701، ولتعزيز الاستقرار على الحدود". (في إشارة إلى 5 تلال استراتيجية ترفض إسرائيل الانسحاب منها، رغم اتفاق رعته الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم ، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي).

وتابع: "الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة، إلى جانب قوات (اليونيفيل)، التي ستتولى المسؤولية الأمنية في الجنوب"، مشدداً على عدم السماح لأي مجموعات مسلحة أخرى بالعمل في المنطقة. ولفت إلى أن "الجيش اللبناني، بالتعاون مع ’اليونيفيل’، سيواصل تنفيذ مهامه المشتركة بالجنوب، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة في إصلاحات تهدف إلى استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وتشمل قوانين مصرفية ومالية جديدة".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن استمرار احتلال إسرائيل للتلال الخمس يعيق جهود الدولة في بسط سلطتها الكاملة وتثبيت الأمن، مضيفاً أن إسرائيل "تمتنع عن إطلاق الأسرى اللبنانيين، وتواصل خروقاتها للسيادة اللبنانية، بما في ذلك شن هجمات تطال مناطق مدنية، مثل الضاحية الجنوبية لبيروت". ودعا عون بريطانيا إلى مواصلة دعمها للبنان في المحافل الدولية، لا سيما في مجلس الأمن، لتجديد ولاية قوات "اليونيفيل"، مرحباً بالمساعدات البريطانية المستمرة للجيش، ومن بينها بناء أبراج مراقبة وتجهيزها على الحدود.