المستشار الألماني: لا يوجد "مذكرة اعتقال" من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه "لم يتم إصدار أي مذكرة اعتقال حتى الآن وأن إسرائيل لديها قضاء مستقل"وتابع شولتس في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره البرتغالي ردا على سؤال بشأن طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بشأن انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة "مجلس القضاة سيقرر".

ويضيف أنه "عند اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر اعتقال، يجب على القضاة أن يضعوا في اعتبارهم أن إسرائيل دولة ديمقراطية ذات قضاء قوي ومستقل". مؤكدا على أنه يرفض"التكهن بما إذا كانت ألمانيا ستنفذ مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة"

وتعرض مكتب شولتز لانتقادات شديدة من الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، بعد أن قال المتحدث الألماني ستيفن هيبستريت إن "إسرائيل ستنفذ بالطبع مذكرة اعتقال محتملة من المحكمة الجنائية الدولية إذا دعت الحاجة إلى ذلك"، وبموجب مبدأ التكامل، لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن تحاكم إلا الجرائم التي تكون السلطة القضائية المحلية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه أوصى بإصدار أوامر اعتقال بحق السيد نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت لأنه لم ير أدلة مقنعة على أن المحاكم الإسرائيلية تحقق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في غزة.