أقلع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقلع فجر اليوم (الخميس) إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. نتنياهو لم يدلِ بأي تصريح قبل أن يغادر مع وفده.

. كما هو معلوم، نشرنا أنه من المتوقع أن يتطرق نتنياهو في خطابه إلى مجموعة من المواضيع - بدءاً بإنجازات إسرائيل خلال الحرب، مروراً بتصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن حماس في الضفة، والذي قال إن "حماس غير نشطة في الضفة الغربية"، وانتهاءً بالهجوم على شارع 443 الذي أصيب فيه نيريا ليتر، نجل سفير إسرائيل في الولايات المتحدة.

قبيل مغادرته إلى نيويورك، نشر نتنياهو الليلة الماضية مقطع فيديو قصير صُوِّر داخل مكتبه، قال فيه: "أنا متوجه الليلة إلى نيويورك للدفاع عن دولة إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي من على منصة الأمم المتحدة. أنتم تسمعون الأمور المروعة التي تُنشر هناك وفي أماكن أخرى في العالم. سأقاتل ضد الأكاذيب. سأدافع عن الحقيقة الخاصة بجنودنا وبدولتنا. نعم، وستكون هناك أيضًا مفاجآت".