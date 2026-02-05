ماذا وراء تحركات أردوغان؟ زيارات متتالية للسعودية ومصر وتفاهمات واسعة

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى مصر في زيارة رسمية، وذلك بعد يوم واحد من زيارة أجراها إلى السعودية، في إطار جولة إقليمية أفضت إلى الإعلان عن تفاهمات واتفاقات تعاون سياسي واقتصادي وأمني بين أنقرة وكل من القاهرة والرياض.

وأفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره التركي في القاهرة، حيث عقدا اجتماعًا رسميًا أعقبه انعقاد الجلسة الثانية لـ"مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين مصر وتركيا، إلى جانب مشاركة الزعيمين في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري-التركي بحضور ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.

وبحسب وكالة الأناضول، وقّع الجانبان خلال الزيارة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات التعاون الاقتصادي، والاستثمار، والدفاع، والطاقة، والنقل. كما عقد الرئيسان مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا تناولا خلاله ملفات إقليمية عدة، أبرزها الوضع في قطاع غزة، وضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى التطورات في سوريا ولبنان.

وجاءت زيارة القاهرة عقب زيارة أردوغان إلى السعودية، التي شهدت صدور بيان سعودي-تركي مشترك تضمّن توافقات اقتصادية موسّعة، ومواقف سياسية متقاربة حيال عدد من القضايا الإقليمية، بينها الأوضاع الإنسانية في غزة، والتصعيد في اليمن، والتطورات في السودان وسوريا.

وتأتي هذه التحركات في ظل تقارب متزايد بين تركيا وعدد من دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بعد فترة من التوتر، في وقت تشير فيه التفاهمات الجديدة إلى إعادة رسم ملامح التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط.