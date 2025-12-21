كيف ردت واشنطن على طلب إسرائيل منها عدم رفع عقوبات قيصر؟

طلبت إسرائيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رفع كامل العقوبات المفروضة على النظام السوري، في محاولة للتمسك بجزء منها لأغراض تفاوضية مستقبلية، لكن الطلب قوبل بالرفض، وفق ما أوردت هيئة البث الرسمية "كان".

وقالت مصادر إسرائيلية إن محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول التأثير على مقربي ترامب لمنع رفع كل العقوبات، في إطار مساعي لضمان القدرة على الضغط على دمشق مستقبلاً. ومع ذلك، أكد مقربون من ترامب أنهم سيواصلون مسارهم، ووعدوا بتقديم "تعويضات" لإسرائيل نتيجة رفض طلبها.

ويأتي ذلك بعد أن ألقى الرئيس السوري أحمد الشراع خطابًا للشعب السوري، أشاد فيه برفع العقوبات بالكامل، وشكر فيه الرئيس الأمريكي ترامب، وولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس تركيا على دورهم في تسهيل هذه الخطوة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مؤخرًا قانون ميزانية الدفاع للعام 2026، والذي تضمن رفع قانون "قيصر" الذي فرض عام 2019، وكان يخول الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كبار مسؤولي النظام السوري وعدد من الصناعات الحيوية في البلاد.

واسم القانون "قيصر" مستوحى من ناشط سوري كان قد وثق الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له معارضو النظام. ومع سقوط حكم الأسد وتطور العلاقات بين ترامب والشراع، بدأت الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات، وشملت الخطوات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والآن يشمل ذلك رفع قانون قيصر بالكامل.

وأدت هذه التطورات إلى احتفالات شعبية في عدة مدن سورية، وسط توقعات بأن تعود البلاد تدريجيًا إلى الحياة الاقتصادية بعد سنوات من العقوبات والتوترات الدولية.