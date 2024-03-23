"يحملان أسلحة كلاشنكوف": اعتقال مشتبهين تسللا من الأردن وخططا للوصول لمدينة يافا

اعتقل المسؤول الأمني في مستوطنة بتسائيل في غور الأردن الليلة (الجمعة السبت) مشتبهين مسلحين بأسلحة من طراز كلاشنكوف داخل البلدة. يتم التحقيق بشبهات أن الاثنين تسللا من الأردن واجتازا الحدود الى الأراضي الإسرائيلية بدون أن يتم رصدهم، وفي التحقيقات الأولية قالوا إنهم "حاولوا الوصول الى مدينة يافا لأنه يوجد لديهم هناك أراض".

وميز المسؤول الأمني الاثنين وهما يقفان بمحطة الباص بالمفترق عند مدخل المستوطنة وهما يحملان الكلاشنكوف وقام باعتقالهم، بدون وقوع اية إصابات ، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن الاثنين اعتقلا بدون اية مقاومة ونقلوا الى تحقيقات سلطات الأمن، ويتم التحقيق بأقوالهم ولا زال التحقيق معهما متواصلا.

ووفقا النشر في "واينت" على الصعيد الأمني يتم مؤخرا رصد رغبة لمجموعات موالية لإيران التسلل لإسرائيل من حدودها الشرقية، وتنفيذ عملية كبيرة في بلداتها، وذكر التقرير أن أحد السيناريوهات التي يتم الاستعداد لمواجهتها هو محاولات مجموعات مسلحة مرتبطة مع ايران التسلل الى إسرائيل، والذين من الممكن أن يتم تجنيدهم من قبل الأقلية الشيعية في أفغانستان ويتم تدريبهم في ايران والعراق، ويتم ارسالهم الى لضرب إهداف إسرائيلية أو محاولة تنفيذ هجمات تذكر بالسابع من أكتوبر.

وهناك مخاوف من أن يتم تمويلها من قبل طهران، ويتم إرسالهم عن طريق العراق عن طريق جهات محلية داعمة لإيران، ومن هناك ينتقلون عن طريق صحراء الأردن الى مناطق في إسرائيل. في حين تبذل إسرائيل جهود عملياتية واستخباراتية لمنع حدوث هذه الاحتمالات.